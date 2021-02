Gramado registra 41 novos casos e 72 recuperados da doença

Continua depois da publicidade

Pela primeira vez em oito dias, o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado e Vigilância em Saúde, aponta a redução no número de novos casos do coronavírus (Covid-19). Nesta quinta-feira (25), o Gabinete de Crise registrou 41 novos casos e 72 recuperados da doença. Somente nos últimos dias, foram realizados em Gramado 1.694 exames, destes 400 são considerados suspeitos pelo Sistema Único de Saúde e o município possui 313 gramadenses em tratamento.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o sistema público e privado realizaram 28.430 testes, sendo 5.746 confirmados com 5.372 recuperados. Segundo o COE, 36 gramadenses estão internados no Hospital Arcanjo São Miguel, sendo 19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19), 16 com diagnóstico positivo para a doença. Já na enfermaria especializada estão 17 pacientes, 13 com confirmação para a Covid-19. A Casa de Saúde registra ainda a internação de 7 pacientes não residentes, 5 na UTI e dois na enfermaria.