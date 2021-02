Gramado vai receber mais 510 doses da vacina contra a Covid-19

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde, aguarda o envio de mais 510 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19). O Governo do Estado recebeu na quarta-feira (24), 135 mil doses da Oxford/AstraZeneca e o Ministério da Saúde confirmou um novo envio de mais 84,2 mil doses da vacina CoronaVac ao Rio Grande do Sul. A 5ª Coordenadoria Regional de Saúde de Caxias do Sul recebe nesta quinta-feira (25), 20.310 mil doses que serão distribuídas aos 49 municípios de abrangência.

Desde o início do plano nacional de operacionalização da vacinação contra o coronavírus em 19 de janeiro, Gramado recebeu 2.180 doses entre vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz. Das doses recebidas, 1.725 foram aplicadas em profissionais de saúde, idosos moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), portadores de necessidades especiais e em idosos com 83 anos ou mais.

A expectativa segundo o secretário de Saúde, Jeferson Moschen é iniciar a vacinação de idosos com 81 anos ou mais. “A quantidade de doses ainda é insuficiente para imunizarmos toda a nossa população. Com a nova remessa que vamos receber pretendemos ampliar a vacinação com idosos de 81 anos ou mais. Infelizmente ainda não é possível a aquisição de vacinas por parte dos municípios e associações, enquanto isso aguardamos os envios do governo do Estado”, disse.

Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini