Leite anuncia suspensão da cogestão do distanciamento controlado

Prefeito de Canela, Constantino Orsolin, participou de reunião com o Governador

Na tarde desta quinta (25), o prefeito de Canela e presidente da Amserra – Associação dos Municípios de Turismo da Serra, Constantino Orsolin, participou de reunião com o Governo do Estado, Famurs e outras associações de municípios.

Logo no início do encontro, o Governador Eduardo Leite anunciou que está decidido pela suspensão do sistema de cogestão no modelo de distanciamento controlado, mas que ainda assim ouviria a manifestação dos prefeitos a respeito da decisão. Alguns prefeitos manifestaram-se a favor, outros contra.

Ao fim da reunião ele anunciou que de sábado, 27/fev a domingo, 07/mar está suspenso o modelo de cogestão, mas que as aulas presenciais para aulos de 1º e 2º ano do ensino fundamental serão mantidas.

Em sua participação Orsolin, de forma muito objetiva, sugeriu ao Governador que o modelo de cogestão tenha uma nova metodologia. Além disso solicitou que, na bandeira preta seja liberado tele-entrega e drive thru para o comércio não essencial e ainda alguma flexibilização para as academias de ginástica. Outro ponto levantado pelo prefeito Constantino foi a respeito das vacinas, quando este afirmou que os municípios não têm condições de arcar com os custos das mesmas, sendo isso obrigação da União e do Estado. Para finalizar, lembrou que o Governo Federal precisa urgentemente repassar as verbas dos leitos UTI Covid, já que em 2021 não houve ainda nenhum repasse.

Em resposta às colocações do presidente da Amserra, o Governador Leite disse que levará os pedidos de flexibilização para serem analisados pelo seu gabinete de crise. Em relação às vacinas, Leite afirmou que os governadores da Região Sul – RS, SC e PR – já encaminharam documento ao Governo Federal apontando a preocupação com a falta de repasse das verbas dos leitos UTI.