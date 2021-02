Todo RS ficará em bandeira preta até 7 de março

Continua depois da publicidade

O governador Eduardo Leite antecipou, em transmissão ao vivo na tarde desta quinta-feira (25), que todo o Estado do Rio Grande do Sul será colocado em bandeira preta na nova rodada de classificação do modelo de distanciamento controlado, o que ocorrerá nesta sexta-feira (26).

Além disso, com a suspensão do método de cogestão, os prefeitos não poderão abrandar as normas.Os critérios da bandeira preta terão de ser cumpridos por todas as regiões pelo menos entre sábado (27) e o dia 7 de março, um domingo.

As aulas presenciais para 1° e 2° ano do ensino fundamental e educação infantil, no momento, estão mantidas.A medida, segundo o Governador, se dá pelo esgotamento do sistema hospitalar.

Vale lembrar que bandeira preta não é lockdown, podendo seguir funcionando comércio e serviço essenciais seguem funcionando.

Veja aqui as regras da bandeira preta.

Foto: Reprodução