Câmara de Vereadores busca R$ 170 mil reais para criação de novos leitos no HCC

Na manhã desta sexta-feira, 26, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Dias, recebeu a visita do atual Interventor do Hospital de Caridade de Canela (HCC), Vilmar Santos.

Na conversa, Vilmar passou ao Presidente da Casa Legislativa os atuais números da Instituição Hospitalar em relação a pandemia. Como todos sabem, Canela se encontra na Bandeira Preta, muito por causa da falta de leitos na região.

Com essa situação, a Câmara de Vereadores de Canela, através de seu Presidente, Alberi Dias, está viabilizando um repasse no valor de 170 mil reais para o HCC. A intenção é conseguir a instação de mais 16 leitos no Hospital para o enfrentamento da pandemia do COVID-19.

O repasse será chancelado pelos vereadores na próxima Sessão Ordinária, que ocorre na segunda-feira.

Foto: Divulgação