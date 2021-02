Gramado começa a vacinar idosos de 81 anos ou mais

Continua depois da publicidade

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de Gramado recebeu 510 novas doses da vacina da Oxford/Astrazeneca contra a Covid-19. Dessas, 360 servirão para ampliar o grupo de imunização para idosos com 81 anos ou mais. As outras 150 serão destinadas a aplicação da segunda dose dos profissionais de saúde e idosos. Delas, 70 serão para profissionais da saúde e 80 para idosos.

A aplicação dos 360 imunizantes acontece exclusivamente na Estratégia Saúde da Família da Vila Olímpica, na Várzea Grande, das 7h30 às 12 h e das 13 h às 16h30, na Unidade Básica de Saúde do bairro Floresta, das 8 h às 11 e das 13h30 às 16h30, e na Unidade Básica do CAIC, no bairro Moura, das 8 às 11 h e das 14 h às 17 h. Não há necessidade de realizar cadastro prévio para este público, o cadastro é realizado na Sala de Vacinação.

Para realizar a vacinação é importante o idoso portar documento de identificação (CPF, RG) e o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) de Gramado. “As famílias que possuem idosos acamados ou que por alguma condição de saúde estão impossibilitados de sair de casa deverão ligar para Unidade de Saúde mais próxima e falar com o enfermeiro responsável que fará o cadastro e agendamento da aplicação. Por enquanto, a Secretaria de Saúde Municipal só autorizou a aplicação de vacinas naqueles que possuem 80 anos ou mais”, explica o secretário de Saúde, Jeferson Moschen.

Essa é a quinta remessa de doses que Gramado recebe. Ao total, 1.825 vacinas já foram aplicadas na cidade, sendo 338 referentes a segunda dose e 1.487 a primeira dose. Idosos com 85 anos ou mais e profissionais de saúde foram os grupos atingidos. Essa nova remessa diz respeito as 219,2 mil doses recebidas pelo governo estadual nesta quarta-feira (24). Toda a Serra Gaúcha recebeu 20.310 doses do imunizante.

Crédito: Divulgação