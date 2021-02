IBGE abre 24 vagas temporárias para o Censo 2021 em São Francisco de Paula

Continua depois da publicidade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contratará temporariamente 24 pessoas para trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico 2021 em São Francisco de Paula. São oferecidas 20 vagas para Recenseador, sendo 3 delas específicas para Cazuza Ferreira, Juá e Lajeado Grande. O cargo de Agente Censitário Municipal (ACM) oferece 1 vaga . Já para Agente Censitário Supervisor (ACS) há 3 vagas. As inscrições são realizadas no site da Cebraspe: https://cebraspe.org.br/concursos/.

No Processo Seletivo para Recenseador, as inscrições iniciaram no dia 23 e vão até 19 de março. Para o cargo, exige-se ensino fundamental completo ou equivalente, taxa de inscrição de R$ 25,77, que pode ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica. As provas serão realizadas na data de 25 de abril, em todos os municípios onde houver vagas.

Os recenseadores visitarão todos os domicílios, entrevistando seus moradores. Eles serão remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.A duração prevista do contrato é de três meses. O candidato pode fazer uma estimativa de ganhos no simulador abaixo:

https://censo2021.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html#simulador

As inscrições para ACM e ACS começaram na sexta-feira (19) e vão até 15 de março.Exige-se o ensino médio completo. A taxa de inscrição é R$ 39,49 e também poderá ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica. As provas serão aplicadas no dia 18 de abril. O melhor colocado em cada município será o ACM, responsável pela coordenação da coleta local. Ao ACS caberá a supervisão da equipe de Recenseadores.

O salário será de R$ 2.100,00 e R$ 1.700,00, respectivamente, além do direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido no edital. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o contrato terá duração de 5 meses, podendo ser prorrogado, a critério do IBGE.

É possível a inscrição como Agente e também Recenseador, pois as provas serão realizadas em datas distintas.