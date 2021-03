Canela – Idosos de 81 anos ou mais serão imunizados nesta quinta-feira

Continua depois da publicidade

Dando continuidade a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde realiza nesta quinta-feira, 4 de março, a imunização dos idosos com 81 anos ou mais.

A vacinação acontece em uma estrutura anexa nos fundos da Unidade Central de Saúde, que fica localizada na Rua Sete de Setembro, nº 340, Centro, na quadra abaixo do HCC.

O horário para receber a imunização é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. No momento da vacinação é obrigatório apresentar um documento com foto e CPF. Os idosos com dificuldade de locomoção são vacinados no sistema drive-thru.

SEXTA-FEIRA É PARA QUEM NÃO PÔDE COMPARECER NAS DATAS ANTERIORES

A próxima sexta-feira (05), está reservada para a imunização dos idosos com 81 anos ou mais que não conseguiram comparecer nas datas anteriores.