Gramado – Escolas municipais passam por sanitização

Como medida de prevenção e cuidado com os estudantes quando o retorno às aulas for possível, as escolas de educação infantil e ensino fundamental estão passando por sanitização. A ação desenvolvida pela Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Educação, está sendo realizada pela Imunizadora Hoffmann de Igrejinha. A empresa está realizando a sanitização de forma gratuita, o município apenas fornece os insumos. O sanitizante é formulado especialmente para higienização e desinfecção de locais e superfícies com potencialidade de contaminação da Covid-19.

De acordo com a secretária de Educação, Simone Tomazelli Andreis, as medidas de prevenção de contágio do coronavírus são necessárias, principalmente em ambientes de grande circulação de pessoas, como as escolas e as salas de aula. “Vivemos um momento que inspira muitos cuidados para preservarmos nossa saúde. Além dos protocolos diários de higienização, álcool gel e máscara, em lugares de maior circulação também se faz importante o serviço de sanitização com produtos específicos de combate ao vírus”, explicou.

Nos próximos dias uma nova aplicação de produto será realizada pela empresa especializada garantindo assim, a sanitização completa dos espaços. “Serão realizadas duas aplicações, abrangendo a área interna e externa dos ambientes. Em se tratando de área interna o produto além de paredes e pisos é aplicado em cima das superfícies como móveis, tapetes e estofados” completa. “A pedido do prefeito Nestor e do vice Luia estamos trabalhando muito para proporcionar um ambiente de trabalho seguro aos nossos servidores e aos alunos, quando o retorno às aulas for possível”, finaliza.