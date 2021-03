Gramado registra duas novas mortes em decorrência da Covid-19 nesta quarta-feira

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado, confirmou, agora há pouco, mais duas mortes por complicações causadas pelo coronavírus (Covid-19). O primeiro óbito ocorreu no dia 27 de fevereiro, porém o resultado do exame RT-PCR foi divulgado apenas nesta quarta-feira (03). Trata-se de uma idosa de 69 anos que faleceu um dia após dar entrada na enfermaria especializada do Hospital Arcanjo São Miguel.

A 68ª vítima registrada foi uma mulher, moradora de Gramado, de 60 anos, que foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Hospital Arcanjo São Miguel no dia 30 de janeiro. De acordo com o COE, a vítima testou positivo para a doença. O boletim epidemiológico aponta que 55 gramadenses seguem internados na Casa de Saúde, 21 na UTI-Covid-19 e 34 na enfermaria especializada.