Igreja Vida Nova de Canela realiza mobilização de orações no Hospital e diversos pontos de Canela

A Igreja Assembleia de Deus – Ministério Vida Nova, de Canela, tem se mobilizado para realizar rodas de orações em diversos pontos da cidade e, em especial, no Hospital de Caridade de Canela.

A iniciativa já acontece há duas semanas e deve se repetir neste sábado (6).

O pastor Leonardo Menezes, líder da Vida Nova, disse à Folha que já vinha orando, em sua casa, pelo pronto restabelecimento dos enfermos pela Covid-19. Então, decidiu realizar essas orações no Hospital de Canela. No primeiro dia de orações, o pastor se surpreendeu com o número de pessoas buscando atendimento, à noite, na Tenda Covid do HCC.

Acompanhado dos fiéis da Igreja Vida Nova, foram realizadas orações. Muitas pessoas chegaram a se emocionar e foram confortadas. Outras, já internadas, vieram até as janelas e receberam as orações.

Após, o pastor e os fiéis foram até a frente da Catedral de Pedras, onde oraram por toda a cidade.

“Essa nossa iniciativa despertou outras comunidades religiosas a realizarem algo parecido, orar pela cidade e também pelo nosso Hospital”, disse o pastor, que passou então a ir em pontos públicos de nove bairros de Canela para realizar orações.

A Igreja Vida Nova e o pastor Leonardo pretendem levar as orações, pedindo por saúde para os canelenses, para outros bairros da cidade, bem como continuar com o trabalho de levar conforto às pessoas no HCC e no centro da cidade.

Uma nova roda de orações está prevista para a noite do próximo sábado, em frente a casa de saúde canelense. Pastor Leonardo também recebeu o convite do Hospital de Gramado e de gramadenses que desejam se juntar à corrente de fé, além de se colocar a disposição de toda a cidade, e autoridades para ajudar em qualquer coisa que for preciso.

Fotos: Divulgação