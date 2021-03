Famurs cria comissão de trabalho com Consórcios Públicos do RS para a organização de compra de vacinas contra a covid-19

Famurs cria comissão de trabalho com Consórcios Públicos do RS para a...

O presidente da Famurs, Maneco Hassen, se reuniu com a Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Ageconp) e representantes de vinte Consórcios Públicos do RS para a criação de uma Comissão de trabalho para a aquisição de vacinas contra a covid-19.

Conforme o presidente da Famurs, Maneco Hassen, a criação do grupo vai possibilitar uma unidade de negociação entre Famurs, Granpal e todos os Consórcios Públicos do RS para o estabelecimento de um modelo jurídico de negociação e aquisição das vacinas. “Pela complexidade de aquisição das vacinas, a Famurs, a Granpal e todos os Consórcios Públicos vão criar nesta segunda-feira dentro desta comissão um formato único para a aquisição das vacinas. Nosso movimento de união serve para pressionarmos também o governo federal pela agilização na logística de compra e distribuição das vacinas. Já tenho me manifestado ao governador Eduardo Leite, que o governo do RS deve cobrar de forma mais firme o governo federal, ressaltou o presidente da Famurs.

Maneco Hassen também manifestou no encontro online deste sábado com os prefeitos e presidentes dos Consórcios Públicos que na próxima semana esta nova Comissão vai marcar reuniões com o Tribunal de Contas do RS e o Ministério Público para a construção de uma orientação segura de compra das vacinas através da união dos Consórcios Públicos.

O secretário da Granpal, Eduardo Fagundes, antecipou que na semana que vem será organizada também uma videoconferência com representantes da Pfizer para estabelecer uma negociação com este grupo. A Granpal também tem mantido um diálogo com o laboratório União Química na busca de uma organização para a negociação.

Todos os Consórcios Públicos presentes no encontro aderiram ao novo grupo de trabalho liderado pela Famurs. A prefeita de Santa Cruz do Sul e presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Helena Hermany destacou que a compra coletiva da vacina com os demais consórcios diminui o valor das unidades, fato que ocorreu em 2020 com os kits de teste rápido. “É um movimento de união importante. Também precisamos vacinar os professores com urgência para termos segurança na retomada das aulas”.

O representante da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Ageconp), Cassio Nunes, destacou a importância da criação desta comissão. “É muito importante este movimento liderado pelo Presidente da Famurs, Maneco Hassen. Os consórcios já mostraram sua força e seu protagonismo na compra dos testes para a covid nos municípios”, revela Cassio Nunes.

As negociações avançaram a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou estados e municípios a comprarem e distribuírem vacinas contra a a Covid-19. Essa permissão valerá caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização, ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes.

Participaram da reunião liderada pela Famurs os Consórcios Granpal, COPES (Extremo Sul), CISGA, Litoral Norte, CI JACUÍ, Grande Sarandi Saúde, Centro-Sul, Vale do Rio Taquari, CONSIN, Ciga Carbonífera, Comaja, Cisa Ijuí, CISVALE, Cimau Rodeio Bonito, Cois São Luiz, Circ, Cideja, Cirenor, Consisa e Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Ageconp).

A Comissão de Trabalho será formada pela Famurs e pelos Consórcios Granpal, CIGRES, CISA, CIGA, Centro-Sul, Consórcio Público Litoral Norte, CI/Jacuí, CONS.INT. de Saúde do Grande Sarandi, Consórcio do Vale do Rio Taquari, COIS, CONSIM, CIMAU, CIS-Caí (Vale do Rio Caí), COMAJA, CISVALE, CI/Centro, Cirau, Copes, Cofron, Pro Sinos, Cideja, Cons.Int. Des. Sustentável Caminho das Origens, CIRENOR, CISGA, CIRC e Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Ageconp).