Municípios da Amserra se unem e definem, em conjunto, seguir o decreto do Governo do Estado

Em reunião virtual promovida pela Amserra- Associação dos Municípios de Turismo da Serra, na tarde desta quinta-feira, (04), com a presença dos prefeitos de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula, corporações policiais e procuradores dos municípios ficou definido, que neste momento, as cidades em questão seguirão o decreto do Governo do Estado, no que tange ao modelo de distanciamento controlado.

O Prefeito de Canela e presidente da Amserra Constantino Orsolin coordenou a reunião que tratou, exclusivamente, a respeito da situação dos municípios em função da pandemia do Covid-19, buscando que todas as cidades adotem as mesmas restrições. Orsolin também agradeceu a colaboração da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, bem como a Polícia Civil e falou da importância do apoio dessas entidades no que diz respeito ao acompanhamento aos departamentos de fiscalização das prefeituras.

Os prefeitos foram unânimes na questão de que os municípios devam ter as mesmas restrições, em função da proximidade, fortalecendo laços regionais, logo, adotando medidas conjuntas.

A aquisição de vacinas contra a Covid-19 foi também assunto em pauta, quando o prefeito Constantino reafirmou que a compra das mesmas é responsabilidade do Governo Federal e que a respeito disso já havia contatado com a Famurs e CNM, que reafirmaram a informação. Os municípios só poderão adquirir vacina caso o Governo Federal não consiga cumprir o plano nacional de vacinação e ainda assim a União é responsável por arcar com os custos, ainda que a mesma seja feita pelo Estado ou Município.

Ficou agendado uma nova reunião para a próxima terça-feira (09), para então os prefeitos discutirem se seguem o decreto do Governo do Estado ou se irão impor restrições maiores.