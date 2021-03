Continua depois da publicidade

O STF – Supremo Tribunal Federal indeferiu recurso do Estado do Rio Grande do Sul, contra a proibição das aulas presenciais da educação infantil e 1° e 2° ano do Ensino Fundamental, enquanto perdurar a bandeira preta.

A coluna foi alertada do fato pelo advogado Henrique Haller, da Boch e Favero Advogados, que representa o Sindicato dos Servidores Municipais de Canela.

A decisão do Ministro Luiz Fux saiu no final da tarde desta quinta (4).