Canela – Trio é detido e dois menores são apreendidos com três revólveres, grande quantidade de munição e drogas

Um dos presos confirmou ser segurança do ponto de tráfico

Ação desencadeada pela Brigada Militar na manhã de sexta-feira (05), desarticulou um ponto de tráfico de drogas, comandada por membros de uma facção, em um beco na Rua Batista Luzardo. Três foram presos, dois menores apreendidos, sendo encontrado com os criminosos três revólveres, grande quantidade de munições e porções de drogas fracionadas, prontas para a venda.

Por volta das 11 horas, chegaram informações que um indivíduo teria chegada a poucos dias na cidade, vindo de fora, enviado pela facção para fazer a segurança do ponto de tráfico já instalado no local, ainda que o mesmo estaria armado. A guarnição da Força Tática em averiguação visualizou o suspeito na entrada do beco, na Rua Batista Luzardo.

Ele foi abordado sendo encontrado um revólver calibre 38, com seis munições no tambor e outras 22 munições no bolso do casaco. Conforme levantado, o homem de 26 anos, de Taquari, com antecedentes por roubos a estabelecimento comercial e tráfico de drogas (em 2021 em Capela de Santana), estava saindo do beco para se juntar com outros comparsas para efetuar uma execução de membros de outras facções.

Ao chegar na residência, local do comércio de drogas, ao perceber a presença da viatura um menor correu, sendo detido. O adolescente de 16 anos, estava com um revólver calibre 38, sendo que ele já possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (apreendido esse ano com arma).

Na casa estava uma mulher de 23 anos, que havia chegado na cidade na noite de ontem (quinta-feira), vindo da região metropolitana, em sua bolsa encontrado um revólver calibre 22, munições e vasta quantia de drogas.

Ali também estava uma menor, de 15 anos, que informou fazer a venda de crack no beco para seu irmão, e um outro homem de 19 anos, de Canela, (completando a idade nesta sexta-feira), com antecedentes tráficos de drogas (duas vezes esse ano, um em Canela e um em Capela de Santana).

Ao todo apreendido três revólveres, dois calibres 38 e um calibre 22; 38 munições calibre 38 e 99 de calibre 22, duas balanças de precisão, 51 pinos prontos de cocaína e outros 170 vazios, 35 frações de maconha, 87 pedras Crack, uma bucha cocaína.

Os três maiores foram presos e os dois adolescentes apreendidos.