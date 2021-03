Polícia Civil de Canela considera esclarecidos todos homicídios de janeiro

Continua depois da publicidade

Em todos os casos, os policiais civis realizaram prisões

A Polícia Civil de Canela informou, nesta sexta-feira (05/03), que considera esclarecidos todos os homicídios praticados na cidade no mês de janeiro, realizando prisões em todos os crimes.

A cidade enfrentou uma onda de assassinatos no início do ano. Só no mês de janeiro foram contabilizadas quatro mortes, com ocorrências policiais registradas no dia 14, quando mortos a tiros Tiago Ricardo da Silva Santos e Anderson Alves Vidal, no dia 23, quando morto a tiros Rodrigo de Moura, e no dia 25, quando espancado em via pública Lucas Ebertz Angeli.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pelas investigações, informou que o período foi atípico na cidade, apresentando elevado índice de execuções, todas relacionadas à guerra entre facções criminosas na disputa pelo tráfico de drogas.

“A equipe policial tem trabalhado ininterruptamente em todos os casos, com compromisso junto à comunidade de buscar responsabilização, com indiciamentos e prisões, em todos os crimes, não deixando nenhum impune. Apenas em relação aos homicídios praticados em janeiro, a Polícia Civil de Canela realizou seis prisões, inclusive das lideranças dos grupos criminosos”, disse Medeiros.