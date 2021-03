Continua depois da publicidade

Após dúvidas de comerciantes e comunidade, Governo do Estado esclareceu que bebidas alcoólicas e não-alcoólicas podem, sim, ser vendidas em supermercados.

O esclarecimento foi feito nas principais redes sociais do Governo do Estado e do Governador Eduardo Leite.

Este colunista não concorda com a definição de fake news, mas é importante a definição por parte do Governo do Estado.

Foto: Reprodução