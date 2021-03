PC de Canela realiza sétima prisão por homicídio neste ano

Continua depois da publicidade

Preso, que estava escondido em SC teria apontando a vítima ao atirador

A Polícia Civil de Canela contabiliza a sétima prisão realizada nos últimos dias apenas em relação aos homicídios praticados recentemente na cidade. O criminoso é apontado como autor do crime que vitimou Rodrigo de Moura, de 24 anos, na noite do dia 23 de janeiro, na Rua da Cascata, no Bairro Santa Marta, quando atingido por cerca de cinco disparos de arma de fogo, sendo quatro na cabeça e um no abdômen.

De acordo com o Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pelo pedido de prisão, o criminoso é apontado por indicar a vítima ao autor dos disparos na noite do crime.

Ele foi detido pela Polícia Militar de Santa Catarina, na noite desta sexta-feira (05), em Balneário Gaivota/SC, após troca de informações entre as Polícias Civis do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O autor dos disparos e dois mandantes haviam sido presos pela Polícia Civil de Canela na semana passada.

O Delegado Vladimir Medeiros reiterou que, neste e em outros crimes graves ocorridos na cidade nas últimas semanas, sua equipe policial trará à comunidade resultados positivos, com indiciamentos e prisões em todos os casos, sendo que, na maioria deles, já efetivaram as prisões necessárias.

Medeiros destacou que os policiais civis trabalham em todos os crimes incansavelmente e de forma ininterrupta, inclusive nos finais de semana e nas madrugadas. “Esta e outras prisões que ocorreram ou ocorrerão, são fruto de investigação policial qualificada de sua equipe, o que faz com que haja a tendência de que os criminosos permaneçam presos por longos períodos”, disse.

O Delegado Heliomar Franco, Diretor da Delegacia Regional de Gramado (2ª DPRI), ressaltou que as ocorrências criminais de maior gravidade têm recebido as devidas prioridades e sido solucionadas com a identificação e prisão de seus autores, trazendo tranquilidade à comunidade.