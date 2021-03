Prefeitura de Canela prepara ações a curto prazo para o bairro Alpes Verdes

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela está preparando uma série de ações que devem ser executadas a curto prazo visando melhorar a infraestrutura do bairro Alpes Verdes. Entre as demandas mais solicitadas pelos moradores está a pavimentação asfáltica das principais vias do bairro e já existe um projeto em andamento para atender essa antiga reivindicação.

A obra inclui o asfaltamento, execução de redes de drenagem, implantação de passeios públicos e sinalização viária em trechos da Rua dos Pinheiros (aproximadamente 300 metros com início na Rua Cezare Vacari) e Rua Cezare Vacari (aproximadamente 500,00 metros com início na Rua dos Pinheiros).

O recurso para a execução da obra está garantido e o Departamento de Projetos da Prefeitura de Canela informa que os serviços ainda não foram executados devido a alterações nos cronogramas em virtude da pandemia, que obrigou a redução das equipes de trabalho. “O projeto da Rua dos Pinheiros esta concluído e o da Rua Cezare Vacari em fase de conclusão”, explica a engenheira Vera Madeira, lembrando que poderão haver alterações conforme necessidade de adequações dos projetos.

PATROLAMENTOS, LIMPEZA DE SARJETAS E COLOCAÇÃO DE BRITA

Recentemente os secretários Luiz Cláudio da Silva (Obras, Serviços Urbanos e Agricultura) e Luciano Melo (Fazenda e Desenvolvimento Econômico) estiveram no Alpes Verdes conversando com moradores para constatar as demandas. Nos próximos dias equipes da Secretaria de Obras se deslocarão até o bairro para realizar serviços de patrolamento e colocação de brita nas vias, além da execução de limpeza de sarjetas. “Vamos fazer um grande mutirão de trabalho no bairro”, afirma o secretário Luiz Cláudio.

O secretário Luciano Melo lembra que nos últimos dias foi realizada a poda de árvores no principal acesso ao bairro, que o Alpes Verdes foi contemplado com iluminação a LED e que a Administração Municipal segue trabalhando em busca de recursos para promover novos investimentos. “O Alpes Verdes é um dos bairros mais belos da nossa cidade e tem um enorme potencial de desenvolvimento em conjunto com a natureza”, frisa Luciano Melo.