Empresários de Canela e Gramado realizarão manifestação visando flexibilização de restrições do comércio

Empresários de Canela e Gramado se organizam para uma manifestação na próxima quarta (10), contra as restrições às atividades econômicas no Rio Grande do Sul, especialmente na Região das Hortênsias, durante a bandeira preta do Modelo de Distanciamento Controlado. Os organizadores querem flexibilização das atividades, com todos os cuidados sanitários, e argumentam que não é a abertura do comércio que está causando o aumento nos casos de Covid-19. A data escolhida é em razão de uma possível presença de Eduardo Leite em Canela.

A concentração, em Canela, se dará no Parque do Saiqui, às 12h, permanecendo dentro dos veículos, para não haver aglomeração.

Depois, os empresários partem em carreata pelas principais vias da cidade, passando em frente à Prefeitura e Câmara de Vereadores, chegando ao Parque do Palácio por volta das 14h, onde devem encontrar o grupo vindo de Gramado.

Juntos, empresários canelenses e gramadenses seguem pela Av. José Luiz Corrêa Pinto, passando pela residência de veraneio do Governador e se dispersam.