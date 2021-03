Gramado confirma mais três mortes pela Covid-19

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, confirma, com pesar, mais duas mortes causadas pelo novo coronavírus (Covid-19). A primeira morte trata-se de uma mulher de 61 anos, moradora de Gramado, que não possuía comorbidades. A idosa faleceu no dia 26 de fevereiro no município de Barueri, em São Paulo.

O segundo óbito registrado nesta segunda-feira (08), ocorreu ontem, domingo (07), em Caxias do Sul. A vítima é um idoso de 87 anos morador de Gramado. Segundo o boletim epidemiológico, o paciente testou positivo para a Covid-19 e possuía comorbidades. Com isso, a cidade registra 72 mortes pela doença desde o início da pandemia.

A terceira vítima é uma mulher de 90 anos, sem comorbidades, que estava internada desde o dia 27 de fevereiro na enfermaria especializada do Hospital Arcanjo São Miguel, vindo a falecer na manhã desta terça-feira. Até o momento no município são 6.647 notificações positivas e 74 óbitos desde o início da pandemia.