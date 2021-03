Gramado tem 87 casos confirmados e 205 recuperados do novo coronavírus

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, divulgou, nesta terça-feira (09), atualizações dos números de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico, 87 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas e 205 já estão recuperados. O município segue com 74 óbitos por Covid-19. Dos 265 casos ativos, 224 estão em isolamento domiciliar e 41 internados no Hospital Arcanjo São Miguel.

O município tem 373 casos suspeitos e 6.734 casos confirmados desde o início da pandemia, destes 6.395 são considerados recuperados da doença. Dos pacientes internados, 19 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19) e 22 na enfermaria especializada. Ainda, 11 pessoas estão hospitalizadas, 10 na enfermaria especializada e um na UTI-Covid-19, todos com suspeitas da doença. De acordo com o COE, 9 pacientes não residentes estão internados no Hospital Arcanjo São Miguel.