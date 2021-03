Banda canelense, Garbage Men lança seu primeiro EP

Continua depois da publicidade

“Happy Songs” já está disponível nas plataformas digitais

A banda canelense de Grunge, Garbage Men está lançando nesta quarta-feira (10) o primeiro EP de sua história.

O EP foi gravado em Santa Maria do Herval, com quatro faixas que mostram bem a essência da banda em sua raiz, com músicas que vão desde a agitada e distorcida ‘Know Your Place’ até a balada romântica “Some Love Remais”.

A GARBAGE MEN

Formada por Gustavo Tomé (guitarra/vocal), Sérgio Rocha (baixo), Edi Oliveira (bateria), Lukas Bortot (teclados/guitarra) e Apollo de Los Santos (guitarra), a banda tem pouco mais de 1 ano de estrada, mas teve seu embrião em um projeto criado em 2015, chamado “Seattle”.

A antiga banda acabou não dando certo, mas levou Gustavo Tomé, Charles de Leão e Sérgio a se encontrarem em 2019 e junto com Gustavo Foss formarem a Garbage Men.

Charles e Gustavo Foss sairam da banda algum tempo depois e Apollo, Edi e Lukas entraram, trazendo sua experiência em outros estilos para deixar o som da Garbage Men único.

O EP

Trazendo temas que abordam saúde mental, política e amor, as músicas tem suas letra escritas pelo frontman Gus Tome e pelo baixista Sérgio Rocha e harmonia criadas também por Gus e foram gravadas em agosto de 2020 em Santa Maria do Herval.