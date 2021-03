Gramado registra o 76º óbito provocado pelo coronavírus

Continua depois da publicidade

Gramado registrou mais uma morte causada pela Covid-19. Agora, a cidade contabiliza 76 óbitos pela doença. A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE), confirmou, com pesar, a nova morte registrada no início da manhã de hoje (10). Segundo o COE, trata-se de um idoso, de 77 anos, morador da cidade, que estava internado há sete dias na enfermaria especializada do Hospital Arcanjo São Miguel.

O COE, por meio do Hospital Arcanjo São Miguel, confirmou que o idoso havia testado positivo para a doença e possuía diabetes e hipertensão. De acordo com último boletim epidemiológico, Gramado possui 265 casos ativos para a Covid-19, destes 224 estão em isolamento domiciliar e 41 internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19) e enfermaria especializada. Os novos dados serão divulgados no final da tarde.