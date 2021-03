Gramado registra segundo óbito na tarde desta quarta-feira

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE), confirma, com pesar, nesta quarta-feira (10), mais uma morte pelo coronavírus (Covid-19). A 78ª vítima da doença é uma idosa, de 89 anos, moradora de Gramado.

A paciente estava internada no Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre. A morte ocorreu no sábado (06), porém o registro foi realizado pelo COE Estadual somente hoje. De acordo com informações do hospital, a idosa havia sido diagnosticada com a Covid-19 e possuía comorbidades.