Canela – Idosos de 79 a 75 anos serão vacinados na próxima semana

Fique atento ao calendário que inicia na segunda-feira (15) e segue até a sexta-feira (19)

Canela está recebendo mais 550 doses da vacina Coronavac/Butantan para dar andamento a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Desta remessa 500 doses serão destinadas para a imunização dos idosos na faixa etária entre 79 a 75 anos. Já as outras 50 doses serão aplicadas nos profissionais da saúde que ainda não receberam a 1ª dose (a partir de segunda-feira, dia 15). A vacinação dos idosos será retomada na próxima semana, conforme o calendário: segunda-feira (15/3) – 79 anos; terça-feira (16/3) – 78 anos; quarta-feira (17/3) – 77 anos; quinta-feira (18/3) – 76 anos; e sexta-feira (19/3) – 75 anos.

A vacinação acontece em uma estrutura anexa nos fundos da Unidade Central de Saúde, que fica localizada na Rua Sete de Setembro, nº 340, Centro, na quadra abaixo do HCC. A Vigilância Epidemiológica também continua realizando a aplicação da 2ª dose nos profissionais da saúde e idosos que já foram imunizados com a 1ª dose da Coronavac/Butantan e cumpriram o intervalo de 21 a 28 dias entre as duas doses.

O horário para receber a imunização é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. No momento da vacinação é obrigatório apresentar um documento com foto e CPF. Os idosos com dificuldade de locomoção são vacinados no sistema drive-thru.