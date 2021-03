Cerca de 100 veículos estiveram presentes em manifestação de comerciantes por flexibilização de restrições do comércio

Continua depois da publicidade

No início da tarde desta quarta-feira (10), às 14 horas, empresários e comerciantes se reuniram em pontos estratégicos de Canela e Gramado para iniciar a manifestação sobre as restrições do comércio da região.

A equipe de reportagem da Folha acompanhou o início do trajeto dos manifestantes canelenses. O ponto de encontro dos comerciantes foi em frente ao Santuário de Caravaggio, onde mais de 60 veículos se posicionaram para iniciar a carreata.

Os empresários seguiram caminho pela Av. João Pessoa, a caminho da Prefeitura Municipal. Os manifestantes expressavam seu sentimento, pedindo flexibilização das restrições do comércio, alguns mais radicais, entoavam gritos como “Fora Leite” e possuíam cartazes pedindo a renúncia do Governador Eduardo Leite.

Vídeo: Filipe Rocha

Após chegar em frente a Prefeitura de Canela, os manifestantes seguiram caminho em direção ao Solar das Hortênsias, residência oficial de verão do Governador do Rio Grande do Sul, localizado na Av. José Luiz Corrêa Pinto, onde se encontraram com manifestantes que vieram da cidade de Gramado.

Vídeo enviado por um leitor da Folha, nesse momento, manifestantes estavam em frente ao Palácio das Hortênsias

A reportagem da Folha entrou em contato com um dos organizadores da carreata, Cláudio Casagrande, que manifestou:

“Tudo que pedimos é a reabertura do nosso comércio local, principalmente o pequeno comércio que está pagando a conta desta pandemia. Sabemos que não somos o foco da doença, seguimos todos os protocolos de higiene e segurança, tanto de nossos clientes como de nossos colaboradores.” destacou Casagrande.

Questionado sobre o que pensava sobre o resultado da manifestação, Casagrande disse: “Foi um sucesso, além do esperado. Tivemos apenas 2 dias para organizar e convidar os comerciantes e a comunidade que se sensibilizou com a causa. Fizemos a nossa parte, esperamos sensibilizar nossas autoridades, tanto Municipal e principalmente que chegue a nosso Governador.” finalizou.