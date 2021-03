Covid-19 é tema de encontro virtual da Amserra

Continua depois da publicidade

Secretários municipais da saúde e diretores dos hospitais das cidades que compõem a Amserra – Associação dos Municípios de Turismo da Serra estiveram reunidos na tarde desta quinta-feira, 11, com o presidente da entidade e chefe do Executivo de Canela Constantino Orsolin.

A grande maioria dos participantes do encontro demonstrou preocupação em relação a atual situação dos municípios no tange o enfrentamento a pandemia, levando em conta que o número de pessoas jovens infectadas por Covid-19 e sem comorbidades estão também precisando de mais cuidados e alguns até mesmo de UTI, além de que a gravidade dos pacientes vem aumentando consideravelmente.

A questão dos governos Federal e do Estado do RS não terem instituído uma Política Pública de enfrentamento a pandemia foi questão levantada no encontro e então os presentes concordam que adotar medidas únicas para toda a região, seja, neste momento, uma alternativa eficaz.

Ao final do encontro ficou acordado que a Amserra encaminhará as demandas para a Famurs, que deverá levar ao Governo do Estado. São elas: volta imediata das aulas presenciais, incentivo ao tratamento imediato, isolamento somente dos pacientes contaminados pela COVID, aumento de recursos federais e estaduais com pagamento na data certa e que o Estado compre o kit entubação e distribua aos municípios.

A Amserra promoverá mais um encontro virtual na próxima terça-feira, 16, com os secretários municipais de Fazenda e de Educação para tratar do modelo de distribuição de recursos do ICMS municipal a partir de critérios educacionais: metodologia dos indicadores IMERS e PRE, proposto pelo Governo do Estado.