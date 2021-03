Gramado – Vereadores apresentam emenda para projeto de compra de vacinas

Continua depois da publicidade

A Câmara de Vereadores de Gramado promoveu uma sessão extraordinária (virtual) na tarde desta quinta-feira (11), com o propósito de dar continuidade aos trâmites legais do Projeto de Lei 07/2021, do Executivo Municipal, em que a Prefeitura de Gramado busca autorização para adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Em sessão, foram lidas duas mensagens retificativas do Executivo referentes a este Projeto de Lei. Os nove vereadores do Poder Legislativo de Gramado também apresentaram uma emenda aditiva a fim de que seja criada uma comissão específica para atuar na cogestão das vacinas com o Executivo. Deste modo, os vereadores ficam autorizados a acompanhar a execução de contratos, acordos e parcerias derivados deste Projeto de Lei.

A transmissão da sessão extraordinária desta quinta-feira está disponível no link: https://bit.ly/38s9tKw

Votação

A Câmara de Gramado vota o Projeto de Lei referente à compra de vacinas nesta sexta-feira (12), a partir das 16 horas. Em função de determinações de bandeira preta, o encontro será promovido de forma virtual. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada por meio do Facebook da Câmara (faceboook.com/camara.gramado) e do canal do Youtube (youtube.com/camaragramado).