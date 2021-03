Páscoa em Gramado anuncia programação oficial

Continua depois da publicidade

A Páscoa em Gramado 2021 inicia no dia 26 de março e irá até o dia 02 de maio. Para manter a segurança de todos, o evento contará com uma programação online e a tradicional decoração da cidade.

A Capital Nacional do Chocolate Artesanal está intensificando o trabalho de fiscalização sanitária, seguindo todos os protocolos de segurança e ainda estendeu o evento para que todos possam participar e evitar aglomerações.

A Páscoa em Gramado é sinônimo de uma busca constante para despertar alegria, renovação, felicidade e bons sentimentos.

Gramado está trabalhando de forma incansável para fazer uma Páscoa segura e feliz. Orientamos a todos os visitantes, turistas e comunidade para que tomem todas as medidas preventivas usando máscaras, álcool gel, evitem aglomerações e divirtam-se com nossa programação online e gratuita.

Decoração:

A decoração da cidade é um dos atrativos mais importantes do evento hoje com reconhecimento nacional e internacional e deve estar disponível todo o período do evento com a intenção de trazer um evento tradicional e afetivo, colorindo a cidade e os olhos de quem a contempla, num sentimento de alegria, paz e harmonia.

O chocolate e o coelhinho vão tomar conta da cidade. O lúdico e o real estarão estampados por todos os lados da cidade. A decoração contará com luzes e colorido, os arcos da Avenida das Hortênsias estarão iluminados. As rotatórias serão enfeitadas, coelhos e ovos de Páscoa estarão espalhados por Gramado. Um detalhe especial será que alguns coelhos, este ano, estarão de máscara, fazendo uma alusão a proteção coletiva.

Programa “Páscoa Feliz e Segura”:

Páscoa Feliz será um programa diário, apresentado às tardes, que poderá ser acompanhado no Canal do Youtube oficial da Páscoa em Gramado ( http://bit.ly/youtube-pascoa-gramado ). O programa contará com personagens lúdicos, que estarão conduzindo toda a programação para crianças e adultos.



Bando Lúdico: fará um resgate histórico das principais músicas infantis;



Recitális de Páscoa: um momento reflexivo da Páscoa conduzido por cantores líricos e um quarteto musical, que reproduzirá quadros vivos e micro cenas dos principais momentos de Jesus, marcando um momento de reflexão e espiritualidade;



Encantorias Poéticas: será o quadro mais itinerante do programa, pois nele os personagens circularão a cidade, mostrando a decoração de Páscoa com música, textos reflexivos e poemas curtos;



Páscoa Gourmet: será a parte mais gostosa, contará com convidados mostrando receitas deliciosas e fáceis de fazer;



Doce Sabores: chegará com uma pitada de caramelo a mais, já que o quadro ensinará diversos quitutes e guloseimas;



Oficina Lúdica: será o melhor momento para aprender coisas novas: maquiagens infantis, cestos decorativos e muitos mais;



Escola de Coelhos: ensinará a todos como ser um ótimo coelhinho de páscoa;

Programação Religiosa: Gramado Aleluia

O domingo, dia 28 de março, contará com o vídeo completo da Procissão de Ramos realizada em 2019; a Sexta-feira Santa, dia 02 de abril, terá uma programação especial; neste dia será rodada a gravação completa da Procissão de Passos realizada também em 2019; ainda no dia 02 (Sexta-Feira Santa), será publicado uma apresentação especial do Recitális e do Recital de Cordas da Orquestra Sinfônica de Gramado, o qual também no sábado, dia 03 (Sábado de Aleluia), fará outro recital.

O Domingo de Páscoa, dia 04 de abril, além da programação lúdica, também contará com programação religiosa, pois neste dia será transmitido, ao vivo, uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado, às 14h, direto da Igreja Matriz São Pedro.

Por fim, a Páscoa também fará uma homenagem ao Dia Mundial do Autismo, 02 de abril. Todas essas atrações da Páscoa em Gramado estarão no Canal do Youtube, Páscoa em Gramado.

Para a comunidade Gramadense, ainda há o concurso do selo “Capital Nacional do Chocolate Artesanal”, o qual será escolhido a melhor proposta para o selo oficial da cidade e o vencedor ainda fica com a premiação de R$ 5.000,00 fornecida pela Achoco – Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado. Mais informações podem ser acessadas através do link: (https://gramadotur.rs.gov.br/concurso-001-2021-criacao-da-marca-capital-nacional-do-chocolate-artesanal/).



Dentro da Programação da Páscoa em Gramado, novamente haverá o espetáculo “Tito, um coelho atrapalhado”, um espetáculo infantil, musical e lúdico, realizado pela produtora Angá Produções. Para saber mais sobre os ingressos e datas de apresentações acesse o link: https://www.eventbrite.com.br/e/tito-um-coelho-atrapalhado-2021-teatro-musical-infantil-tickets-137474396621

Foto: Divulgação