Processo seletivo para ingresso na UCS na próxima semana

Continua depois da publicidade

O Processo Seletivo Contínuo, da Universidade de Caxias do Sul, abrirá duas datas para ingresso no ensino superior, na próxima semana: nos dias 15 e 18 de março. Interessados em começar a estudar em algum curso da instituição podem se inscrever pelo site ucs.br. Pelo sistema, o candidato presta uma prova de on-line e ainda pode aproveitar a nota do Enem (2015 a 2020) ou de vestibulares anteriores da Universidade (2016 a 2020). Assim, ele ingressa na Universidade em qualquer época do ano, sem depender de datas tradicionais de vestibulares.Na UCS Hortênsias, em Canela, os cursos de graduação oferecidos para o processo da próxima semana são os bacharelados em Direito, Ciências Contábeis, Administração e Nutrição.As vantagens ainda se estendem não só pelo fato de a UCS ser uma das mais conceituadas do país, mas pelos benefícios financeiros, com bolsas, descontos e financiamentos aos estudantes.

No endereço ucs.br/site/processo-seletivo-continuo/, o Processo Seletivo Contínuo é explicado em todos os pontos. É possível buscar detalhes sobre inscrição, ambiente de prova, editais e outras dúvidas.