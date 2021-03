Wyndham Gramado oferece tarifa para hóspedes programarem viagem à Serra Gaúcha

Continua depois da publicidade

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, em Gramado (RS), lançou uma promoção especial para quem quer aproveitar este período e programar uma viagem à Serra Gaúcha nos próximos meses. Até o dia 31 de março, o resort oferece tarifa flexível com desconto para hospedagem no período de 03/03 a 20/10/2021, exceto feriados, Dia dos Namorados (12/06) e mês de julho. “Criamos uma tarifa com vantagens para o hóspede que quiser comprar agora e viajar depois. Na promoção, oferecemos apartamento da categoria Superior, ideal para famílias, pelo preço da categoria Standard. A promoção foi pensada neste momento passageiro que vivemos, para quem deseja programar seus dias de descanso na Serra Gaúcha, aproveitando os descontos, as facilidades e o tempo para se organizar”, afirma o gerente geral do Wyndham Gramado, Marc Balanger.

Segundo ele, além da tarifa especial, o resort também oferece cancelamento flexível. “Caso apareça algum imprevisto, o hóspede poderá cancelar sua reserva até 48 horas antes do check-in”, acrescenta. Na promoção, a diária para apartamento Superior, incluindo gratuidade para duas crianças até 12 anos, fica em 8 parcelas de R$ 37,80+3% de segunda a sexta e 8 parcelas de R$ 49,90+3% de sexta a domingo. A tarifa é válida apenas para compras através da Central de Reservas do Wyndham Gramado, com possibilidade de parcelamento em 8 vezes no cartão. O apartamento da categoria Superior no hotel se destaca pelo conforto. Ideal para até quatro pessoas, possui 26m², cama queen size, ou duas camas de solteiro e um sofá-cama, além de banheiro privativo, amenities para banho, lareira elétrica, duas televisões de 42 polegadas, secador de cabelos, frigobar e Wi-Fi gratuito.

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa está a menos de 6 quilômetros do centro de Gramado, o que garante aos hóspedes a opção de sossego, lazer ou diversão na hora que quiserem.Para mais informações sobre a tarifa especial, o contato da Central de Reservas é 54 3050-1506 (telefone), 54 99267-7199 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected]wyndhamgramadotermas.com.