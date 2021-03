360 Graus por Francisco Rocha: A vacina é nossa arma, está na hora de armar a população, Presidente!

Continua depois da publicidade

A mudança de postura de Jair Bolsonaro é uma boa notícia, mas, mais que aparecer de máscara e dizer que a vacina é a nossa arma, o presidente vai ter que mostrar com atitudes esta mudança, que não parece tão clara ao vetar trechos da lei que não deixa iniciativa privada, estados e municípios comprarem doses.

Se a vacina é a nossa arma, está na hora de agir de acordo com os seus preceitos e armar a população, presidente.

Seguimos nesta linha e vamos todos, pela vacina, pra ontem, por favor!

Nem ao céu, nem ao inferno!

Já ficou claro que em um país de imensas desigualdades sociais, a restrição de atividades não é o caminho para vencer o novo coronavírus.

O ideal é encontrar uma fórmula que permita a todos trabalhar, ainda que com capacidades reduzidas.

Sangrar alguns setores e privilegiar outros não é o certo.

Mas, Eduardo Leite, há muitos meses, perdeu o prestígio, o discurso e perdeu a mão.

É muita live e pouca ação, vinda do Palácio Piratini.

Oremos!

Canela e as vacinas

Pedi ao competente amigo Rafael Zimmermann, da Comunicação da Prefeitura de Canela, uma fala do prefeito Constantino sobre a compra de vacinas. Meu pedido se deu logo após o lançamento do movimento “Todos pela Vacina”, da Famurs, para os municípios gaúchos.

O prefeito Constantino disse que Canela integra o movimento, até por fazer parte da Famurs, via Associação dos Municípios da Serra – Amserra, da qual o próprio Orsolin é presidente.

Mas, e há sempre um mas em tudo, o prefeito entende que o movimento é válido para que se faça pressão ao presidente Bolsonaro para a aceleração na compra e distribuição de doses, que esta é uma atribuição do Governo Federal e a lei não permite aos municípios que aja diferente.

Porém, em encontro com os prefeitos da Região, Orsolin falou sobre a importância dos municípios se anteciparem e enviarem Projeto de Lei para as suas Casas Legislativas no que tange a compra de vacinas. A princípio os prefeitos não podem adquirir vacinas, já que devem esperar o Governo Federal cumprir com o Plano Nacional de Vacinação, mas caso isso não ocorra, já terão a possibilidade de adquirir as mesmas.

Passos lentos

Ainda vai levar uns 15 dias para esta folia da lei de compra da vacina seja definida. Até lá, seguimos em passos lentos. Outros países que saíram na frente já garantiram a compra de doses para vacinar toda a sua população adulta.

O melhor caminho é seguir usando máscara e de preferência não seguir o conselho do filho 02 do presidente, de onde armazená-las.

Seguiremos com restrições

Por fim, para quem acredita que tudo vai melhorar com o coelhinho da Páscoa, aperte o cinto, pois as restrições de atividades devem ser mantidas até o final da primeira semana de abril, isso se os números de infectados e mortes caírem, o que não está acontecendo.