360 Graus, por Francisco Rocha: Equilíbrio é o ponto

Parabéns à Polícia Civil de Canela

Preciso abrir esta coluna dando parabéns ao trabalho do delegado Vladimir Medeiros e toda a competentíssima equipe da Delegacia de Canela.

Nos últimos casos graves, todos tiveram resposta, com elucidação dos casos e prisões.

Aí que eu me refiro!

Cada vez mais difícil

Na semana passada, escrevi, nesta coluna, que está cada vez mais difícil trabalhar com informação.

Além das coisas mudarem de um dia para o outro, ainda existem diversas opiniões divergentes, muitas carregadas de raiva.

Fica evidente a politização da pandemia no Brasil. Foi assim desde o início, eu sempre falei.

O problema é que as pessoas seguem buscando lados políticos como se fossem times de futebol, é quase uma idolatria esta torcida.

Esquecem que Bolsonaro segue sendo o que sempre foi Bolsonaro, se você tem dúvidas, de uma pesquisada no histórico do presidente.

Lula segue sendo Lula (você não precisa pesquisar muito para saber o que é Luiz Inácio) e Eduardo Leite, que passamos a conhecer nos últimos dois anos, é somente um novo rosto travestindo um político que joga o mesmo velho jogo.

Enquanto isso, a população segue se atacando em redes sociais, colocando uma nas outras a culpa pelo aumento da pandemia, sem olhar para os políticos eleitos para resolver o problema que não resolvem, seja por incompetência, falta de vontade ou por, simplesmente, serem políticos e estarem lá para resolver o problema deles, não o nosso.

A culpa é do funcionário público, do comerciante, do vizinho, da vizinha, nunca do meu comportamento e do político que eu coloquei no poder para não fazer absolutamente nada. E o pior, eu ainda fico aplaudindo este boçal.

De onde não se espera nada…

Já diz o velho ditado, de onde não se espera nada, daí é que não vem nada mesmo.

E é por isso que eu não me surpreendo com essas regras criadas pelo Estado.

A incapacidade de nossos governantes coloca o Brasil em um lugar de destaque negativo no mapa da vacinação para Covid-19 no mundo, sendo apenas o 40º país no ranking de vacinados em doses por 100 habitantes, atrás de nações poderosas como Chile, Marrocos, Grécia e por aí vai.

A gente já sabe que sem a imunização da população não há como voltar à normalidade. Com as pessoas adoecendo e morrendo, nada voltará ao normal, e o caminho é a vacina.

Como nosso presidente não se mexe sem uma boa pressão política, quem sabe com os últimos fatos ele faça algo além de se comportar como uma fábrica de memes.

Equilíbrio é o ponto

Se por um lado, Bolsonaro é uma fábrica de memes, em terras gaúchas vemos um governo titubeante, com Eduardo Leite abrindo e fechando atividades como se fosse uma janela ao entrar mais ou menos vento no início do outono.

Moramos em um país (e em um Estado, o RS), com uma das maiores cargas tributárias e já ficou claro que não basta apenas tirar a bunda da cadeira.

Concordo em muitas coisas com empresários que buscam uma flexibilização das atividades. Algumas regras são completamente sem sentido, como se a culpa pela proliferação do novo coronavírus fosse do comércio.

As manifestações, como as de quarta passada, são necessárias para se mostrar que a coisa não está certa.

Não há uma receita de bolo, faz assim que vai dar certo, mas fica evidente que o pouco, talvez muito pouco, que o governo Leite vem fazendo, está abatumando a massa.

No Brasil, crime de político compensa… e muito

Com essa reviravolta no julgamento do Lula, o que vai acontecer com as confissões e delações premiadas obtidas pela Operação Lava Jato?

E se os julgamentos de Moro forem realmente anulados, como ficam os milhões e milhões devolvidos por políticos corruptos e empreiteiras?

Chega dar uma tristeza ver os rumos que nosso país está tomando, cada vez mais, de mau a pior.

Não tenho nenhum embasamento legal ou jurídico para analisar as decisões recentes do STF.

Aliás, não pretendo e não quero.

Que havia e continua havendo corrupção, que boa parte dos impostos pagos pelo nosso suor diário foram e continuam sendo desviados para bolsos alheios, todo mundo sabe.

Se foi a melhor maneira de julgar, se foi a que seguiu os grossos livros de direito, não sei.

Mas, o nosso SUPREMO Tribunal Federal está demonstrando aquilo que todo político sabe.

No fim, no Brasil, o crime compensa… e muito!

Para finalizar, vou ser obrigado a concordar com o Lula, afinal, ele avisou: são 300 picaretas com anel de doutor.

A frase foi dita em 1993, “há uma maioria de uns 300 picaretas que defende apenas seus próprios interesses”.

311, se você quiser incluir os “capa preta” da sigla de três letras mais poderosa do nosso Brasil varonil.