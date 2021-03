Canela registrou seis óbitos durante o final de semana

Continua depois da publicidade

Canela contabiliza 12.845 exames realizados: 7.084 testes pela rede pública e 5.761 testes pela rede privada. Entre sexta-feira (12) e hoje (15) foram recuperados mais 82 pacientes, totalizando 4.676 pessoas recuperadas! Neste período 78 exames testaram positivo. Com isso Canela possui 127 casos ativos (infectados no momento) e registra 4.911 casos confirmados desde o início da pandemia.

HOSPITALIZADOS

Atualmente 58 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 52 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e seis ainda aguardam os resultados dos exames.

Deste total 43 pacientes estão no Hospital de Caridade de Canela (HCC): 10 positivos na UTI; além de 22 positivos e três suspeitos na Enfermaria.

Oito pacientes estão em observação nos leitos clínicos da Tenda do HCC: seis positivos e dois suspeitos.

SEIS ÓBITOS DE RESIDENTES

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu nesta segunda-feira (15) a confirmação de seis óbitos de residentes do município devido a complicações ocasionadas pelo coronavírus. Os óbitos estavam em análise pelo COE Estadual e tiveram a causa confirmada hoje.

O 103º óbito ocorreu no último dia 9, envolvendo um paciente de 73 anos, com comorbidade. O 104º óbito também ocorreu no dia 9, envolvendo uma paciente de 66 anos, com comorbidade, ex-residente do Oásis Santa Ângela. O surto que atingiu o lar de idosas soma 17 vítimas fatais.

Outros quatro óbitos ocorreram na última quarta-feira, dia 10: o 105º óbito envolveu uma paciente de 50 anos, com comorbidade; o 106º óbito envolveu um paciente de 77 anos, sem registro de comorbidade; o 107º óbito envolveu uma paciente de 88 anos, com comorbidade; e o 108º óbito envolveu uma paciente de 85 anos, com comorbidade.

Conforme o COE de Canela, outros óbitos suspeitos seguem em análise.