Canela: tiros e dois feridos em enfrentamento de facções no bairro São Luiz

A Brigada Militar prendeu em flagrante dois indivíduos responsáveis por uma tentativa de homicídio, na tarde desta segunda (15), na Rua Luiz Fachin, no bairro São Luiz, em Canela.

O fato se deu pelas 16h, quando, conforme informações preliminares, dois indivíduos, um maior de idade e um menor de idade, atiraram contra outras duas pessoas, ainda não identificadas pela reportagem.

Os homens atingidos estão em estado grave e foram removidos para o Hospital de Caridade de Canela.

O enfrentamento, em plena luz do dia, em rua movimentada do bairro, é mais um capítulo da guerra travada pelo domínio do tráfico de drogas na cidade, que tem em comum personagens envolvidos em outros crimes violentos, com investigados presos pela Polícia Civil e pela Brigada Militar, mas, cujas prisões não duraram, voltando os criminosos às ruas.

Em um grande trabalho da BM, pelo episódio desta tarde, os dois acusados devem ser indiciados por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Fotos: Reprodução

Obs.: Esta matéria ainda está em atualização