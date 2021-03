Prefeitura de Gramado trabalha na abertura do Centro de Saúde do bairro Várzea Grande

Prefeitura de Gramado trabalha na abertura do Centro de Saúde do bairro...

Continua depois da publicidade

Ofertar saúde pública de qualidade a toda população é o desejo do prefeito Nestor Tissot e do vice-prefeito Luia Barbacovi. Nesta semana mais um importante passo foi realizado na liberação do Centro de Saúde do bairro Várzea Grande, a instalação de energia elétrica pela Rio Grande Energia (RGE). Nos próximos dias técnicos da Prefeitura farão a conferência e a liberação do sistema.

A intenção é melhorar o atendimento a população e dar condições de trabalho aos profissionais. “Assim como outros bairros, a Várzea Grande tem a sua população formada por trabalhadores e que por vezes a distância até o Centro da cidade impede o acesso ao atendimento gratuito ofertado pela nossa Secretaria de Saúde. Assim que todos os processos de liberação da obra estiverem concluídos teremos tranquilidade e a população estará ainda melhor assistida pela Prefeitura”, comenta o prefeito Nestor Tissot.

Após a liberação, a Prefeitura terá que fazer a aquisição de equipamentos para estruturar o Centro de Saúde da Várzea Grande.

Foto: Divulgação