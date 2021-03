1ª Copa Gramado do Bem visa a arrecadação de alimentos

Continua depois da publicidade

A pandemia do novo coronavírus alterou a vida dos gramadenses. Da noite para o dia, trabalhadores tiveram de abandonar o seu local e muitos postos de trabalho foram perdidos. Diante da situação, muitas pessoas tiveram que recorrer a distribuição de cestas básicas do município. Para atender a alta demanda, a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (SMEL) inicia nesta quarta-feira (17), a primeira edição da Copa Gramado do Bem, edição 2021.

A prática esportiva dará lugar a solidariedade. Entre os dias 17 de março a 24 de março, a SMEL fará a inscrição de clubes esportivos, associações, entidades, empresas ou times festivos da cidade. “A equipe que arrecadar a maior quantidade de alimentos não-perecíveis e fraldas vencerá a competição. Os mantimentos serão arrecadados entre os dias 17 de março a 23 de abril na Secretaria, localizada junto ao Ginásio Perinão”, explica o secretário Lucas Roldo.

O prefeito Nestor Tissot destaca a importância da união entre todos. “Estamos vivendo momentos difíceis e nossa comunidade já deu vários exemplos de solidariedade e amor ao próximo. Neste momento precisamos mais uma vez da ajuda de todos, pois muitos estão passando por dificuldades. Tenho certeza que novamente o gramadense dará um belo exemplo participando da Copa Gramado do Bem”, disse o prefeito.

O secretário destaca que todos os participantes receberão medalhas, simbolizando a gratidão e solidariedade com as pessoas necessitadas de Gramado. “Todos os participantes receberão uma medalha simbolizando a gratidão pela campanha. A equipe que arrecadar mais alimentos e fraldas será agraciada com troféu simbolizando a gratidão pelo empenho”, disse. “Apenas para esclarecer que a distribuição dos itens arrecadados será feita em parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social”, concluiu.

As inscrições serão feitas diretamente na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada junto ao Ginásio José Francisco Perini – Perinão, na Avenida Borges de Medeiros, 3940. Serão aceitas inscrições através do telefone (54) 3286-6210 ou pelo WhatsApp (54) 98406-6940.

Pontuação

01 Pacote de Fraldas – 3 pontos

01 Kg Arroz – 2 pontos

01 Kg Feijão – 2 pontos

01 L de Leite – 2 pontos

01 L de Óleo – 2 pontos

Cada quilo ou litro de demais alimentos não-perecíveis será cadastrado 1 ponto a equipe.