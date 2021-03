Família Druck e LDP Canela S/A organizam leilão em benefício do Hospital de Caridade de Canela

Continua depois da publicidade

A família Druck em parceria com a LDP Canela S/A, realiza leilão beneficente de obras de arte e objetos do Hotel Laje de Pedra, com a missão de arrecadar fundos para o Hospital de Canela. O evento, totalmente online, acontece no sábado, dia 20 de março, a partir das 19h em www.artebid.com.br e no instagram @bublitzgaleria.

Toda a receita da ação será revertida para o Hospital de Canela, com o objetivo de apoiar na aquisição de equipamentos e suprimentos de prevenção e combate à pandemia de Covid 19.

“Neste momento tão delicado pelo qual passa nossa sociedade precisamos unir esforços para apoiar aqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia. Estamos sensíveis às necessidades deste valoroso equipamento de Canela e queremos contribuir com o que estiver ao nosso alcance”, afirma Maria Tereza Druck, diretora do Hotel Laje de Pedra durante décadas e responsável pela doação das peças que farão parte do leilão.

Entre os lotes ofertados, peças variadas do hotel, incluindo mobiliário, obras de arte, tapetes, luminárias orientais e equipamentos do hotel – destaque para duas mesas de bilhar oficiais e oito tapetes iranianos.

Além disso chamam a atenção o piano de meia cauda Yamaha, tapetes persas do hotel e, em especial, diversas obras de Glauco Rodrigues, Nelson Jungbluth, Paulo Amaral, Berenice Unikowsky e Vitorio Gheno – um dos mais importantes artistas vivos do Rio Grande do Sul, com 97 anos, – totalizando mais de 20 quadros entre gravuras e pinturas.

Vitório Gheno, óleo sobre tela

A ser realizado em formato exclusivamente online, o leilão de caráter público oficial tem sua organização à cargo do marchand Nicholas Bublitz e contará com Norton Fernandes como leiloeiro oficial. Os lotes foram clicados pelos experientes fotógrafos Fernando Bueno e Vanderlei Zambiasio com apoio do Canela Instituto de Fotografia e Artes Visuais, e por Daniel Martins – todos doaram seus cachês em benefício do Hospital de Canela.

A ação conta também com o apoio do Canela Instituto de Fotografia e Artes Visuais e da Associação de Proprietários do Parque Laje de Pedra.

O evento é aberto a colecionadores e público interessado e a listagem dos lotes pode ser acessada através do site www.artebid.com.br.