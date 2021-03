Black Bull, tradicional marca de moda em couro de Gramado, expande suas vendas no mundo digital

Continua depois da publicidade

A tradicional e conceituada grife em moda couro de Gramado, a Black Bull conta sua história há 35 anos no ambiente físico e hoje, com o mundo digital cada vez mais presente, também traz seu viés para loja virtual com sua nova plataforma de vendas online, um site moderno que surge para agregar às lojas físicas e também o atendimento personalizado através do WhatsApp.

A nova plataforma contempla itens de produção própria com um mix variado de vestuário feminino, masculino, bolsas, carteiras e sapatos.

A Black Bull, especialista na manufatura e industrialização de artigos em couro, com estilo próprio e exclusivo, traz em suas coleções design inovador e atemporal, o que faz da marca, um ícone nacional em rusticidade, sofisticação, elegância e bom gosto.

A qualidade e requinte dos produtos em couro Black Bull atribuem-se aos cuidados no processo de pesquisa e desenvolvimento, na exigente atenção aos detalhes de criação, modelagem, corte, costura e acabamento, que com design clássico e inovador, propõe um produto ímpar e durável, e que resiste às tendências e se torna herança, uma herança de estilo.

Para adquirir itens Black Bull, o acesso disponível é pelos seguintes endereços:

Site: www.blackbull.com.br

WhatsApp (atendimento personalizado): (54) 9 9640 1962

Instagram e Facebook: @blackbullstore

Lojas físicas: Av. das Hortênsias, 4983 ou Av. Borges de Medeiros, 2900 /Gramado-RS.

OBS: Funcionamento sujeito a alterações na abertura das lojas físicas, devido ao decreto Estadual referente ao COVID-19.