Eu errei na avaliação de uma notícia e detesto errar, por isso peço desculpas

Quem me conhece sabe que eu detesto errar, principalmente na avaliação de uma notícia potencial, por isso peço desculpa aos leitores da Folha, aos quais me dedico, buscando levar, sempre, primeiro e melhor, os fatos que interessam à comunidade.

Me refiro à ideia de pulverização da cidade com álcool gel, do vereador Alberi Dias. Logo, o assunto ganhou asas e voou, chegando aos principais veículos de comunicação do país e do mundo.

Eu, editor do maior portal de notícias da região, não dei bola para o fato e não o repercuti localmente. Errei, errei feio, errei rude.

Fazendo uma autoavaliação, conclui que não dei o devido valor à pauta por se tratar de mais do mesmo, mais uma declaração de vereador que não fazia sentido, apenas mais uma piada pronta.

Assisti a sessão e optei por destacar a votação que autoriza Canela adquirir doses de vacina contra a Covid-19, projeto aprovado por unanimidade.

Em situações normais, a fala do Alberi ganharia alguns posts nas redes sociais, uma corneteada em coluna de opinião e, talvez, uma charge. Logo seria esquecida.

Mas não, viralizou. Por que?

Primeiro porque a sociedade está em estado de alerta com a piora da pandemia. Com o sistema hospitalar em colapso e a economia indo para o brejo, a comunidade não admite falas irresponsáveis de quem é pago com dinheiro público para trazer soluções.

Segundo, com o advento da internet, as pessoas estão acompanhando com mais frequência a atuação dos políticos e qualquer um com um celular na mão pode gravar o que está vendo na tela e distribuir para diversas pessoas.

Terceiro, por que o Brasil é destaque negativo no combate à Covid e uma fala destas, vinda do chefe do poder legislativo de uma cidade com a projeção de Canela, será amplificada, mesmo tendo o vereador a melhor das intenções.

O conjunto da obra levou a fala de Alberi Dias ao The Guardian, famoso periódico britânico.

Zona de conforto

O fato de ter errado vai fazer eu sair da zona de conforto editorial. Preciso prestar mais atenção nestas pautas locais, que se globalizam de uma hora para outra.

O mesmo vale para o vereador Alberi, que, provavelmente, vai preparar melhor seus assuntos para as sessões da Câmara de agora em diante e perceber que a comunidade está atenta e cobrando por mais efetividade dos políticos.

Assim como erramos, eu e o Alberi, devemos todos nós deixar a zona de conforto, neste que é o pior momento da pandemia. Um simples ato faz toda a diferença, não adianta apenas cornetear o outro e não fazer a sua parte.

Março de 2021 já é o mês com o maior número de mortes por covid-19 no RS. Em apenas duas semanas, foram registrados mais óbitos do que em qualquer um dos meses anteriores.

Entre os dias 1º e 15 de março, foram 2.360 mortes por covid-19, de acordo com dados atualizados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Dezembro foi o mês com maior número de vítimas — foram 2.088 óbitos no período. Assim, os primeiros 15 dias de março superam em 272 mortes o pico anterior.

Devemos continuar a luta para que todos tenham acesso à vacina, mas até lá, não podemos relaxar em nossa zona de conforto. Redobre os cuidados, mantenha distanciamento, use álcool gel, capriche na higiene e use corretamente a máscara.

Gente, não custa nada e ajuda muito usar a máscara cobrindo boca e nariz.