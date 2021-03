Gramado já aplicou 3.431 doses da vacina contra a Covid-19

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Saúde, já aplicou 3.431 doses contra o coronavírus no município. Nesta etapa da campanha estão sendo vacinados idosos com 77 anos ou mais, de acordo com o Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. No último sábado (13), a Prefeitura realizou um drive-thru para aplicação. A ação resultou na vacinação de 310 idosos.

No “Vacinômetro” divulgado nesta quarta-feira (17), foram contabilizadas 3.431 doses do imunizante aplicadas no município, sendo 2.708 em primeira dose e 723 em segunda dose. As vacinas aplicadas até o momento são Coronavac, produzida pelo Butantan e Sinovac, e AstraZeneca, produzida pela Fiocruz e Universidade de Oxford.

A vacinação segue em idosos com 77 anos ou mais na Estratégia Saúde da Família (ESF) da Vila Olímpica, na Várzea Grande, das 7h30 às 12 h e das 13 h às 16h30, e na Unidade Básica de Saúde do bairro Floresta, das 8 h às 11 h e das 13h30 às 16 h. A sala de Vacinação do bairro Floresta está fechada nas quartas-feiras no turno da tarde.