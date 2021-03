Gramado registra mais duas mortes causadas pela Covid-19

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, registra, com pesar, nesta quarta-feira (17), mais duas mortes causadas por complicação da Covid-19. A cidade soma desde o início da pandemia do novo coronavírus 89 óbitos.

De acordo com o COE, a primeira vítima, trata-se de um idoso, de 70 anos, internado no Hospital Arcanjo São Miguel desde o dia 9 de março. A morte foi confirmada no início da madrugada. Segundo a Casa de Saúde, o paciente testou positivo para a doença e possuía comorbidades.

A segunda morte registrada nesta quarta-feira é de uma idosa, de 85 anos, internada desde o último dia 5 de março. Moradora de Gramado, a vítima possuía doenças preexistentes e testou positivo para a Covid-19.