Canela busca crédito para empresários junto ao Governo do Estado

Tendo em vista a grave crise financeira que atinge o município, o Estado e todo o país, em consequência da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, está executando algumas ações para acelerar o processo de retomada econômica.

Nesta quinta-feira (18) o secretário titular da pasta, Luciano Melo, acompanhado pelo diretor do Dep. de Desenvolvimento Econômico, David Keller e pelo assessor jurídico Vilmar da Silva Santos, estiveram em Porto Alegre onde participaram de uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, Edson Brumm.

Durante o encontro os representantes do Poder Executivo canelense encaminharam um requerimento solicitando a intervenção do governo estadual junto aos bancos de fomento para que sejam disponibilizadas linhas de créditos aos empresários locais que exercem atividades consideradas ‘não essenciais’. Outra solicitação foi destinada à Corsan e a RGE, para que sejam evitados cortes no fornecimento de água e luz, bem como seja oportunizada a prorrogação dos vencimentos de faturas vincendas das empresas consideras ‘não essenciais’.

“São empresas que estão sendo extremamente prejudicadas em função do cumprimento do modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. É imprescindível que haja esta sensibilidade, tanto por parte dos bancos de fomento, como das concessionárias que prestam estes serviços”, avalia o secretário Luciano Melo.



Foto: Divulgação