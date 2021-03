Prefeitura de Gramado e entidades se unem para homenagear à linha de frente de combate ao Covid-19

Continua depois da publicidade

Prestes a completar um ano do primeiro caso de coronavírus (Covid-19) no município, a Prefeitura de Gramado se une a entidades para homenagear os profissionais que atuam na linha de frente de combate à pandemia. O objetivo é reconhecer a importância dos profissionais em um momento tão delicado da história da humanidade. A ação conta com a participação do Hospital Arcanjo São Miguel.

A programação especial de agradecimento terá início nesta sexta-feira (19), às 20 horas, com apresentação do vídeo da mostra fotográfica “Salvando como heróis e protegendo como anjos” do artista fotográfico Adriano Gonçalves. As imagens serão projetadas na fachada do Hospital Arcanjo São Miguel e contará com apresentação do saxofonista Dyego Renato Mello Dias. O Executivo veiculará o vídeo na página da Prefeitura de Gramado através do link https://www.facebook.com/prefeituradegramado.

A Autarquia Municipal de Turismo (Gramadotur) em parceria com a Secretaria de Turismo utilizará a iluminação dos Arcos da Avenida das Hortênsias. Já nas caixas de som instaladas nas floreiras da Avenida Borges de Medeiros, utilizadas no período do Natal Luz, será reproduzida o bater de palmas aos profissionais. As ações terão início nesta sexta-feira (19) e vai até o dia 30 de março.

Através das entidades religiosas, todos os dias a partir das 20 horas, por um minuto, os sinos das igrejas serão tocados e no dia 30, data de encerramento da ação, viaturas do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual e Secretaria de Trânsito se posicionarão na Rua Madre Verônica, no Centro, oportunidade que as sirenes serão acionadas e os profissionais aplaudidos.

A Prefeitura espera contar com a participação da população. Até a próxima sexta-feira (26), a comunidade poderá enviar vídeos batendo palmas, gravados na horizontal (telefone deitado), para o Departamento de Comunicação e Imprensa, através do WhatsApp (54) 98401-3091. As imagens serão editadas e publicadas no dia 30 de março nas páginas oficiais da Prefeitura como forma de agradecimento.

Foto: Divulgação