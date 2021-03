Canela – Novas doses serão destinadas a idosos com 70 a 74 anos

Continua depois da publicidade

Idosos com 74 anos ou mais serão imunizados na próxima segunda-feira, 22 de março

Canela recebeu ontem mais 830 doses da vacina Coronavac/Butantan e com isso a Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, está ampliando o público-alvo da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19. Na próxima segunda-feira (22), a imunização é destinada aos idosos com 74 anos ou mais.

A campanha segue ao longo da semana, conforme o seguinte calendário:

Terça-feira (23) – 73 anos ou mais;

Quarta-feira (24) – 72 anos ou mais;

Quinta-feira (25) – 71 anos ou mais;

Sexta-feira (26) – 70 anos ou mais.

A vacinação acontece em uma estrutura anexa nos fundos da Unidade Central de Saúde, que fica localizada na Rua Sete de Setembro, nº 340, Centro, na quadra abaixo do HCC. Os idosos com 75 anos ou mais que perderam as datas anteriores também devem se dirigir ao local para receber a imunização.

A Vigilância Epidemiológica também continua realizando a aplicação da 2ª dose nos profissionais da saúde e idosos que já foram imunizados com a 1ª dose da Coronavac/Butantan e cumpriram o intervalo de 21 a 28 dias entre as duas doses. O horário para receber a imunização é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. No momento da vacinação é obrigatório apresentar um documento com foto e CPF. Os idosos com dificuldade de locomoção são vacinados no sistema drive-thru.