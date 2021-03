Como Canela prepara o sistema funerário durante a pandemia do novo coronavírus

Continua depois da publicidade

Saiba quais são as ações para melhorar o cemitério municipal, aumentar a oferta de túmulos e garantir a segurança de familiares e funcionários

Durante a pandemia do novo coronavírus, diversas cidades brasileiras viram o seu sistema funerário entrar em colapso, faltando serviços de sepultamento e túmulos para falecidos de diversas causas, incluído a Covid-19.

Na última semana, leitores da Folha entrarem em contato com a redação para relatar seu descontentamento com algumas questões relativas ao Cemitério Municipal de Canela. As principais reclamações eram sobre a forma dos sepultamentos e a manutenção.

A reportagem da Folha foi checar as condições do maior cemitério da região e se surpreendeu com o que tem sido feito, a partir do relato do secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Jackson Muller.

Aumento de lóculos

Diversas vezes ao longo dos últimos anos, o Cemitério Municipal esteve perto de esgotar os túmulos/gavetas para sepultamento. A solução encontrada pela Prefeitura foi construir estruturas modulares, os lóculos, característicos de cemitérios verticais, solução muito utilizada em cidades com maior população.

Atualmente, dois blocos se encontram em fase final de construção, um deles já sendo utilizado. Segundo Jackson Muller, quando finalizados, os novos blocos contarão com 1.080 lóculos, o que tira qualquer pressão sobre o sistema funerário e afasta qualquer possibilidade de colapso.

“Estamos utilizando mão de obra de outros setores da Prefeitura para dar mais rapidez à construção. Queremos finalizar logo, pois, além de oferecer mais capacidade de sepultamento, não queremos estar em obras durante os funerais, melhorando o acolhimento dos familiares ao se despedirem de seus entes queridos”, disse o secretário.

As novas gavetas modulares têm 40 lóculos cada, em menos espaço linear

Área na qual iniciou a construção das novas capelas

Limpeza e manutenção

Segundo Jackson, com o aumento do número de sepultamentos, também em razão da pandemia, a roçada e limpeza do cemitério pode sofrer algum atraso, mas tem sido realizada regularmente.

“A limpeza está em dia. O que ocorre é que aumentou o número de sepultamentos e em razão do equipamento que os servidores devem usar, de acordo com os protocolos sanitários, em alguns dias não é possível trabalhar na manutenção. Alguns funerais acontecem com intervalo de 30 a 40 minutos e não há razão para o servidor retirar todo o equipamento e roupas para realizar alguns minutos de roçada”, justifica.

Protocolos Covid

Os protocolos sanitários decorrentes da Covid incomodam algumas pessoas, mas são essenciais para garantir a segurança de profissionais e familiares.

As normas estabelecem que o caixão lacrado deva ser retirado do veículo e colocado imediatamente no túmulo, que deve ser lacrado em seguida.

Além disso, existe uma distância a ser respeitada por quem acompanha o sepultamento e o número máximo permitido, além dos profissionais, é de 10 pessoas, porém, já houve casos em que mais de 100 pessoas acompanharam um sepultamento com protocolos Covid, espalhadas entre os túmulos.

“Respeitamos este momento de dor de quem enterra um ente querido, mas é nossa responsabilidade cumprir as normas. Sabemos que isso pode incomodar algumas pessoas, entendemos o momento de dor e tristeza, que gera, algumas vezes, reclamações, mas vamos seguir com os procedimentos técnicos para garantir completo controle e a segurança de todos”, garantiu Jackson.

Investimento e melhorias

Além do aumento na oferta de túmulos, o Cemitério Municipal de Canela está passando por uma completa reformulação. A sinalização interna foi toda refeita e o espaço é um dos únicos do interior a estar monitorado com câmeras de vigilância.

“Durante o feriado de Finados, tínhamos música no sistema de som, para melhor acolher quem fosse prestar uma homenagem ao ente querido”, informou o secretário.

O próximo passo é concluir o licenciamento ambiental, já em curso, depois reforçar o ajardinamento e melhorar a área externa.

Cremação para famílias de baixa renda

Canela também é uma das poucas cidades do Estado que oferece a cremação dentro da política social para famílias de baixa renda.

Após a cremação, as cinzas podem ser entregues à família ou serem depositadas em um cinerário.

Aplicativo para localizar os túmulos

Um dos mais organizados do Estado, o Cemitério Municipal de Canela tem total controle dos lotes, quadras e túmulos.

Através da sinalização e do aplicativo SysCidadão é possível localizar rapidamente um túmulo. O sistema ainda está sendo alimentado e atualizado, mas já está disponível para a comunidade.

Participação é sempre bem-vinda

Jackson finaliza dizendo que a participação da comunidade é sempre bem-vinda e a Prefeitura está sempre a disposição para receber críticas e sugestões.

“Nosso objetivo é melhorar sempre. Sabemos que é um momento delicado, sepultar alguém querido, por isso buscamos avançar”.