Gramado – Prefeitura disponibiliza mais um drive-thru para vacinação de idosos com 73 anos ou mais

No próximo sábado (20), a Prefeitura de Gramado disponibilizará mais um drive-thru no Expogramado para a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) de idosos com 73 anos ou mais, profissionais que atuam na linha de frente a pandemia e bombeiros. Ao todo serão aplicadas 840 doses da vacina CoronaVac entre as 8h30 e às 11 h. A vacinação vai ocorrer por ordem de chegada.

Segundo a Vigilância em Saúde, das 840 doses disponíveis, 350 serão aplicadas em idosos na faixa etária de 75 a 79 anos, 340 doses para idosos com idades entre 73 e 74 anos, 121 doses para profissionais da Saúde e 21 para os bombeiros. Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação, Cartão do Sistema Único (SUS) ou comprovante de residência de Gramado.

Foto: Divulgação