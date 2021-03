Gramado registrou 43 novos casos nesta quinta-feira

Continua depois da publicidade

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE), registrou nesta quinta-feira (18), 7.300 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) e destes 7.044 já estão recuperados da doença. Ao todo, Gramado realizou, entre laboratórios particulares, farmácias e o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen/RS), 33.073 testes.

O Hospital Arcanjo São Miguel contabiliza a internação de 25 moradores de Gramado, sendo 17 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI Covid-19) e 8 na enfermaria especializada. Outros 6 pacientes seguem internados na enfermaria com suspeitas da doença. Ainda, estão internados 12 pacientes não residentes, 6 na UTI Covid-19 e 6 na enfermaria especializada. Até o momento, Gramado registrou a morte de 91 pacientes residentes e 31 não residentes.