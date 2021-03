Leite libera cogestão, mas com comércio fechado nos fins de semana e feriado de Páscoa

Continua depois da publicidade

Não está fácil a vida do empreendedor, principalmente na Região das Hortênsias.

O turismo e o comércio considerado não essencial ainda são os vilões para o Governo do Estado e as regras do distanciamento controlado não ajudam nada a cidade de Canela nem a região, no tocante à economia (a falta de política pública e efetiva combate à Covid-19, essa não).

Segundo a colunista Rosane Oliveira, do portal GHZ, o governador Eduardo Leite confirmou a retomada da cogestão do sistema de distanciamento controlado a partir do dia 22, com um detalhe: as atividades econômicas não serão permitidas das 20h às 5h e aos fins de semana até o dia 4 de abril. Isso significa que no feriadão da Páscoa só as atividades consideradas essenciais poderão funcionar.

Na cogestão, os prefeitos estarão liberados para adotar os protocolos da bandeira vermelha, mas podem optar por restrições intermediárias ou manter os limites rigorosos da bandeira preta.

Como os planos de cada região terão de ser refeitos com o detalhamento das medidas, os municípios, que é o caso de Canela, não terão flexibilização antes da terça (23).

O Rio Grande do Sul segue em bandeira preta e algumas atividades devem ser liberadas durante a semana. Um novo decreto estadual deve ser publicado nas próximas horas, com estes detalhes.

Leite já veio com a regra pronta, o documento na íntegra você confere aqui. Só para variar, os municípios não foram consultados.

Canela deve aderir à cogestão, mas é necessário esperar o decreto estadual que vai ditar as regras.

Seguimos, com mais do mesmo, em plagas gaúchas.

A falta de resposta em termos de políticas públicas de combate a Covid-19, por parte de Leite segue igual, apenas com restrições para inglês ver. É mais ou menos assim: não te consulto, toma aqui a regra e dane-se (e ainda tem gente que aplaude).

Esperemos pela segunda-feira e oremos!